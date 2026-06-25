Apple bazı popüler uygulamaları kaldırdı, Kremlin tepki gösterdi

KREMLİN'DEN DE KONUYLA ALAKALI TEPKİ GECİKMEDİ.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Apple ’ın bu adımına karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek şirketten resmi bir açıklama talep edeceklerini açıkladı. Alınan yanıta göre Apple ile gelecekteki işbirliklerinin devam edip etmeyeceğini masaya yatıracaklarını ifade etti.

Apple’ın Rus uygulamalarını ilk kez hedef almadığını, daha önce MAX uygulamasında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Peskov, "Bu durum, hizmetin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getiriyor." dedi.

Bu kararın sadece Rusya ’daki değil, dünya genelinde Rusça konuşan on milyonlarca insanı mağdur ettiğini savunan Kremlin Sözcüsü, Apple’ın bu hamlesini "en hafif tabirle garip" olarak nitelendirdi.

Peskov, yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için kullanıcılara da net bir çağrıda bulunarak, "Android’e ya da kendi yerli sistemlerimize geçiş yapın, sevdiğiniz uygulamaları kullanmaya bu şekilde devam edin." dedi.