Apple bazı popüler uygulamaları kaldırdı, Kremlin tepki gösterdi
25.06.2026 14:04
Son Güncelleme: 25.06.2026 14:05
Apple daha önce de birçok Rus uygulamasını mağazasından silmişti.
ABD merkezli teknoloji devi Apple; Rusya’nın en popüler sosyal ağlarından VK’yı ve şirkete ait Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating, Odnoklassniki gibi uygulamaları App Store'dan kaldırdı. Kremlin Sözcüsü Peskov, resmi açıklama talep edeceklerini bildirdi.
Apple'ın Rus menşeli uygulamaları App Store'dan kaldırmasının ardından Moskova merkezli VK yetkilileri konuyla alakalı eleştirilerini dile getirdi.
VK yaptığı açıklamada, Apple'ın bu kararı kendilerine önceden hiçbir uyarıda bulunmadan, tek taraflı olarak aldığını belirtti.Resmi bir yaptırım listesinde bulunmadıklarını vurgulayan şirket yetkilileri, uygulamaların güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların anlık bildirimleri ve mesajları alamayabileceğini aktardı.
VK, “Rus kullanıcıların mahrum bırakıldığı bu adımı gerekçesiz ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.
Bu hamle ilk değil; Apple daha önce de birçok Rus uygulamasını mağazasından silmiş, Rusya ise misilleme olarak ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi Amerikan menşeli platformlara erişim engeli getirmişti.
KREMLİN'DEN DE KONUYLA ALAKALI TEPKİ GECİKMEDİ.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Apple’ın bu adımına karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek şirketten resmi bir açıklama talep edeceklerini açıkladı. Alınan yanıta göre Apple ile gelecekteki işbirliklerinin devam edip etmeyeceğini masaya yatıracaklarını ifade etti.
Apple’ın Rus uygulamalarını ilk kez hedef almadığını, daha önce MAX uygulamasında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Peskov, "Bu durum, hizmetin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getiriyor." dedi.
Bu kararın sadece Rusya’daki değil, dünya genelinde Rusça konuşan on milyonlarca insanı mağdur ettiğini savunan Kremlin Sözcüsü, Apple’ın bu hamlesini "en hafif tabirle garip" olarak nitelendirdi.
Peskov, yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için kullanıcılara da net bir çağrıda bulunarak, "Android’e ya da kendi yerli sistemlerimize geçiş yapın, sevdiğiniz uygulamaları kullanmaya bu şekilde devam edin." dedi.