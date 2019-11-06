"Apple, bir kez daha Valve ile işbirliği yapacak"

Bir süredir artırılmış gerçeklik teknoloji üzerine yoğun mesai harcayan Apple’ın projesi yavaş yavaş somut hale geliyor.

Cihazın tanıtılacağı tarihe dair hala resmi bir açıklama bulunmasa da ABD basınında yer alan iddialar 2020’nin ikinci yarısını işaret ediyor.



Şirkete yakın kaynaklara göre, Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortaklık yapacak. BRG'de yer alan habere göre, söz konusu iş birliği AR gözlük oyunları ve uygulamalarını kapsıyor.



iPhone modelleri ile senkronize bir şekilde çalışmasına kesin gözüyle bakılan akıllı gözlüğün, kullanıcının mesajlarına e-postasına ya da hava durumuna gözlük üzerinden ulaşmasına zin vermesi bekleniyor.



Apple'ın kendi geliştirdiği 'Haritalar' isimli navigasyon uygulamasını ve bazı oyunları bu modele entegre edeceği de gelen bilgiler arasında.



Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu iki şirket arasındaki ilk işbirliği olmayacak. Valve ve Apple birkaç yıl önce de bir ortaklığa imza atmıştı. Valve, MacOS'a VR desteği sağlamak için Apple'la birlikte çalışmıştı.