Apple bir yapay zeka startup’ı daha satın aldı

100 milyar doların üzerinde nakit rezervi bulunan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple satın almalara devam ediyor.



Apple Kanada merkezli yapay zeka ve makine öğrenimi alanında çalışmalar yapan Inductiv isimli startup’ı satın aldı.



The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Apple söz konusu satın almayı dijital asistanı Siri’yi geliştirmek için gerçekleştirdi.



Apple’ın Stanford Üniversitesi, Waterloo Üniversitesi ve Wisconsin Üniversitesi’nden profesörler tarafından kurulan startup’ı satın almak için yaptığı ödemeye dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.



Bu satın alma şirketin bu alanda yaptığı yatırımlardan sadece bir tanesi. Apple, son zamanlarda özellikle yapay zeka odaklı birkaç önemli satın alma gerçekleştirdi.



2020’nin başında NextVR’ı satın alan Apple 2016 yılında yapay zeka ve makine öğrenimine odaklanan Seattle merkezli Turi’yi bünyesinde katmıştı.

