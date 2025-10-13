Apple bu hafta sürpriz yapabilir: Gözler yeni ürünlerde

Apple’ın eylül ayında düzenlediği iPhone tanıtım etkinliğinin ardından gözler şimdi şirketin bir sonraki hamlesine çevrildi.



Bloomberg’in teknoloji muhabiri Mark Gurman’a göre, Apple bu hafta içinde çevrimiçi bir lansmanla birkaç yeni ürününü duyurmaya hazırlanıyor.



Gurman’ın Power On bülteninde aktardığı bilgilere göre, Apple en az iki yeni üründe M5 çipini tanıtacak: yeni iPad Pro ve Vision Pro.



Gurman, bu modellerin tanıtımının “her an gerçekleşebileceğini” belirtiyor.



YENİ MACBOOK PRO GELEBİLİR



Bunun yanı sıra, yeni bir MacBook Pro modelinin de tanıtılmasının “muhtemel” olduğu ifade ediliyor. Ancak bu modelin yalnızca temel M5 çipi ile geleceği, daha güçlü M5 Pro ve M5 Max sürümlerinin ise 2026’nın başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.



M5 çipi bulunmayan diğer ürünlerde ise bu hafta herhangi bir yenilik beklenmiyor. Gurman, yıl sonuna kadar tanıtılması öngörülen HomePod mini, Apple TV ve AirTag güncellemelerinin hâlâ plan dahilinde olduğunu ancak bu ürünler için kesin bir takvim paylaşılmadığını aktardı.



İleriye dönük olarak Apple, A18 çipli yeni bir iPad, M4 çipli iPad Air, iki yeni harici Mac monitörü ve 2026’nın ilk yarısında piyasaya çıkacak iPhone 17e modeli üzerinde de çalışıyor.

