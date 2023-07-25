Apple bu özelliğiyle can kurtardı: 120 metre uçurumdan düşen kişi canlı kurtarıldı!

iPhone 14'teki Çarpışma Algılama ve uydu üzerinden Acil SOS özelliği, kurtarma ekiplerini Kaliforniya'da uçurumdan düşen ve başından kanlar akan bir sürücüye yönlendirdi.



Bazı Apple kullanıcıları geçtiğimiz aylarda bu özelliği bir partideyken kullandığı için acil servislere yanlış alarmlar göndermişti. Ancak doğru kullanıldığı zaman hayat kurtardığı görüldü.



CBS News, Kaliforniya'daki Wilson Dağı yolunda araba kullanan bir kişinin Çarpışma Algılama ve Apple'ın Uydu üzerinden Acil SOS özelliği sayesinde kurtarıldığını aktardı.



Arabanın bir uçurumun üzerinden geçtiği ve durmadan önce 120 metrelik bir düşüş yaşadığı kaydedildi.



"ÇARPIŞMA ALGILAMA OLMASAYDI UZUN SÜRE YERİNİ TESPİT EDEMEZDİK"



Montrose Arama ve Kurtarma'nın Kurtarma Operasyonları Lideri Steve Goldsworthy, "Neredeyse hiçbir çıkış yolu olmayan bir kanyonda 120 metre aşağıdaydı. Çarpışma Algılama olmasaydı kim bilir ne zaman yerini tespit edebilirdik." dedi



"IPHONE'UN GÖNDERDİĞİ KONUM TAM OLARAK DOĞRUYDU"



Goldsworthy sözlerine şöyle devam etti; "iPhone'un gönderdiği bildirimden elde ettiğimiz konum tam olarak doğruydu. Aslında telefon kendi kendine onun adına yardım çağrısında bulunuyordu."



"MUHTEMELEN KAN KAYBINDAN ÖLMÜŞ OLACAKTI"



Montrose Arama ve Kurtarma ekibinin üyelerinden Mike Leum, "İnanıyorum ki zamanında bu iyi konum bilgisine sahip olmasaydık, muhtemelen kan kaybından ölmüş olacaktı. Ona sürekli ne kadar şanslı olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.



Öte yandan arama kurtarma ekipleri, iPhone 14 olmasaydı, uzak bir noktada meydana gelen kazadan haberdar olmalarının bile günler alabileceğini söyledi.



iPhone 14'teki Çarpışma Algılama özelliğinin kazayı kaydettiği ve acil servislerle iletişime geçmeye çalıştığı anlaşılıyor. Ancak, telefonun çekmediği ve bu nedenle iPhone'un otomatik olarak Uydu üzerinden Acil SOS kullandığı iddia ediliyor.



Apple, Eylül 2022'de iPhone 14 serisi ile Çarpışma Algılama özelliğini tanıttı ve aynı yılın Ekim ayına gelindiğinde, acil servisleri araba kazalarının olduğu yere eskisinden çok daha hızlı bir şekilde uyarıyor.



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