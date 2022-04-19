Apple çalışanları sendikalaşıyor: Saatlik 30 dolar istiyorlar

Apple'ın Grand Central Terminal mağazasında sendika örgütleyen çalışanlar, tüm işçiler için saat başına 30 ABD doları asgari ücret talep ediyor.



Ayrıca, öğrenim ücretinin geri ödenmesi, daha erişilebilir tatil zamanı ve daha iyi emeklilik seçenekleri dahil olmak üzere daha iyi avantajlar da istiyorlar.



Apple çalışanlarının önderlik ettiği bir organizasyon komitesi, işyerinde sendikalaşma desteğinin düzeyini belirleyen yetki kartlarını topluyor.



Washington Post’un haberine göre, Apple çalışanları pazarlarına ve deneyimlerine bağlı olarak saatte 17 dolar ile 30 dolar arasında ücret alıyor. Telefon pazarında perakende alanında bir rakip olan Verizon hafta başında, asgari ücreti saatte 20 dolara çıkaracağını açıklamıştı.



Finansal raporlara göre, Apple'ın dünya çapında 154.000 çalışanı ve 270 ABD mağazası var. Apple, 2021 mali yılında dünya çapında 365 milyar doların üzerinde satış bildirdi.