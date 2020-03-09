Apple CEO'sundan corona virüs açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.



Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.



MacRumours'ta yer alan habere göre, Apple CEO'su Tim Cook, dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığının altını çizdi, evden çalışmalarını önerdi.



Aynı habere göre, bu bilgilendirme şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere ve California ve Seattle'daki ofislerindeki çalışanlara gönderildi.



Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.

