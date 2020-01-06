Apple CEO'sunun kazancı belli oldu

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un hayatını kaybetmesinin ardından şirketin CEO’su olan Tim Cook’un maaşı belli oldu.



CNBC'de yer alan habere göre, 59 yaşındaki Cook'un 2019'daki geliri bir önceki seneye oranla düştü.



2018'de olduğu gibi 2019'da da 3 milyon dolar yıllık maaş alan Cook'un yıllık gelirindeki düşüşün nedeni ise aldığı bonus miktarının azalması.



2018'de 12 milyon dolar bonus alan Cook, geride bıraktığımız yıl için ise 7 milyon 670 bin dolar bonu almaya hak kazandı.

7 yıl boyunca pankreas kanserine karşı yaşam savaşını veren Steve Jobs (sağda), 2011 yılında 56 yaşındayken hayatını kaybetti. Steve Jobs'un hayatını kaybetmesinin ardından şirketin bir numaralı koltuğuna Tim Cook (solda) oturdu.

Aynı habere göre, 2019'da ABD'deki Apple çalışanlarının yıllık geliri 55 bin 426 dolardan 57 bin 596 dolara çıktı.



Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) sunulan belgelerden derlenen habere göre, şirket Cook'un yıl içindeki seyahatleri için 315 bin 311 dolar ödedi.



Apple'ın CEO'sunun güvenliği için 2019 yılında yaptığı harcama ise 457 bin 82 dolar olarak açıklandı.