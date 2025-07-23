Apple cezalardan kurtulabilir

Reuters'ın haberine göre, Apple'ın App Store kuralları ve ücretlerindeki değişiklikler, AB rekabet otoritesinden muhtemelen yeşil ışık alacak. Bu hamle, iPhone üreticisinin potansiyel olarak ağır günlük para cezalarından kurtulmasını sağlayacak.



Şirket geçen ay, geliştiricilerin App Store aracılığıyla yapılan satın almalar için yüzde 20 işlem ücreti ödeyeceğini, ancak bu ücretlerin Apple'ın küçük işletme programı için yüzde 13'e kadar düşebileceğini belirtmişti. Müşterileri ödeme için App Store dışına yönlendiren geliştiriciler ise yüzde 5 ila yüzde 15 arasında bir ücret ödeyecek. Ayrıca, kullanıcıları harici ödeme biçimlerine yönlendirmek için istedikleri kadar bağlantı kullanabilecekler.



Apple, AB retabet otoritesinin Nisan ayında şirkete 500 milyon euro para cezası vermesi üzerine bu değişiklikleri yaptı. AB, Apple'ın teknik ve ticari kısıtlamalarının, uygulama geliştiricilerinin Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal ederek kullanıcıları Uygulama Mağazası dışındaki daha ucuz fırsatlara yönlendirmesini engellediğini belirtmişti .

