Apple Çin'de kepenk indirdi

Apple, iPhone üreticisinin satışları canlandırmaya çalıştığı pazarda önemli bir geri çekilme olarak, Çin'de ilk kez bir perakende mağazasını kapatıyor.



Şirket, alışveriş kompleksindeki değişen koşulları gerekçe göstererek, 9 Ağustos'ta Dalian şehrinin Zhongshan bölgesindeki Parkland Mall mağazasını kapatacağını duyurdu. Şirketin Büyük Çin bölgesinde yaklaşık 56 mağazası bulunuyor ve bu mağazalar, dünya çapında 530'dan fazla satış noktasının yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.



Kaliforniya'nın Cupertino kentinde bulunan şirket, yaptığı açıklamada, "Hem çevrimiçi hem de Büyük Çin bölgesindeki 50'den fazla Apple Store mağazasında tüm müşterilerimize olağanüstü bir deneyim sunmaya her zaman odaklanıyoruz. Parkland Mall'daki birkaç perakendecinin ayrılması nedeniyle, mağazamızı kapatma kararı aldık." dedi.



Çin, tüketimdeki düşüş ve küresel gümrük vergilerinin dünyanın ikinci büyük ekonomisinin önemli bir motoru olan ihracatı olumsuz etkilemesi nedeniyle deflasyonist baskılarla mücadele ediyor. Perakende satış büyümesi tahminlerin altında kaldı ve konut fiyatları Haziran ayında daha hızlı düştü.



Kapanan mağaza, Dalian şehrindeki iki mağazadan biri. Diğeri, Olympia 66 alışveriş kompleksindeki mağaza, açık kalmaya devam edecek. Şirket, kapanan mağazadaki çalışanlara başka yerlerde çalışma fırsatı verileceğini belirtti. İki mağaza birbirinden yaklaşık 10 dakika uzaklıkta.



Daha genel olarak, Apple Çin'de bir geri dönüş yapmaya çalışıyor. 29 Mart'ta sona eren ikinci çeyrekte, ülkedeki satışlar yüzde 2,3 düşüşle 16 milyar dolara geriledi. Analistler 16,8 milyar dolarlık bir satış öngörmüştü.



SHENZEN'E YENİ MAĞAZA



Apple, 16 Ağustos'ta Shenzhen'deki Uniwalk Qianhai'de yeni bir mağaza açıyor. Bloomberg News'in haberine göre, şirket önümüzdeki yıl Pekin ve Şanghay'da da yeni mağazalar açmayı planlıyor. Ocak ayında Anhui eyaletinde bir mağaza açmıştı.



Şirket ayrıca yakında Detroit, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Hindistan'da yeni mağazalar açarak büyümeye devam edecek. 26 Temmuz'da Osaka'da bir mağaza açıldı ve Ocak ayında Miami'de büyük bir yeni amiral mağaza hizmete girdi. Şirket ayrıca geçen yıl Malezya'da ilk mağazasını açtı.



Apple hala yeni mağazalar açmaya devam etse de, pandemi başladığından beri genel perakende genişlemesi yavaşladı. Apple bunun yerine Hindistan ve Suudi Arabistan gibi yeni yerlerde çevrimiçi perakende mağazasını açmaya ve eski fiziksel mağazalarını güncellemeye veya taşınmaya odaklandı.



Şirket, kira sözleşmelerini yenileme konusunda da daha seçici davranmaya başladığı görülüyor. Çin'deki mağazasını kapattığı gün, İngiltere'nin Bristol kentindeki mağazasını da kapatacağını duyurdu. Yakında kapatılacak diğer mağazalar arasında Michigan'daki Partridge Creek mağazası ve Sidney yakınlarındaki Hornsby mağazası bulunuyor.



Apple, Çin'in Parkland Mall'ından çekilen tek büyük marka değil. Bu yılın başlarında, kompleksin çoğunluk hissedarı tam operasyonel kontrolü ele geçirdi ve Coach, Sandro ve Hugo Boss gibi perakendeciler son yıllarda kira sözleşmelerini yenilemedi.