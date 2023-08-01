Apple, Çin'de ChatGPT ve benzer uygulamaları mağazasından kaldırdı

Apple, ChatGPT ve benzeri hizmetler sunan yüzden fazla uygulamayı Çin'deki mağazasından kaldırdı, zira ülkede iki hafta içinde jeneratif yapay zeka ile ilgili bir düzenleme yürürlüğe girecek.

UYGULAMALARIN TÜMÜ APPLE STORE'DAN KALDIRILDI



Çin mobil uygulama analiz platformu Qimai'deki verilere göre, uygulamaların tümü Salı günü Çin'in Apple Store'dan kaldırıldı.



iFlyTek tarafından geliştirilen ve ChatGPT tarzı hizmetler sunan Spark, 29 Haziran'da yüksek profilli bir lansmana sahip olmasına rağmen kaldırılan uygulamalar arasında yerini aldı.

ARALARINDA ÇİN'DE POPÜLER OLAN CHATGAI PLUS'DA VAR



Qimai kayıtlarına göre, kaldırılan diğer uygulamalar arasında chatbot, AI çeviri ve yazma hizmetleri sunan ve Salı günü öğleden sonra kaldırılmadan önce Çin Apple Store'da ücretli uygulama listesinde 9. sırada yer alan popüler ChatGAi Plus da vardı.

YASA DIŞI İÇERİK SEBEBİYLE KALDIRILDI

Kaldırılan yapay zeka uygulamalarından biri olan OpenCat'in arkasındaki geliştirici Zhenlu Zuo'nun daha önce X'te paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre Apple, geliştiricilere gönderdiği bir bildirimde, derin sentez teknolojileri ve jeneratif yapay zeka ile ilgili daha sıkı düzenlemelere atıfta bulunarak "Çin'de yasa dışı içerik içerdikleri için" uygulamaları kaldırdığını söyledi.

Apple ayrıca geliştiricileri, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (MIIT) bu tür hizmetleri sunmalarına izin veren bir lisans almak da dahil olmak üzere, Ocak ayında yürürlüğe giren İnternet Bilgi Hizmeti için Derin Sentez İdari Hükümlerine uymaya çağırdı.



Geçtiğimiz ay Çin, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) ve MIIT dahil olmak üzere yedi Çinli düzenleyici tarafından ortaklaşa hazırlanan, üretken yapay zeka modellerine ilişkin dünyanın en erken ve en ayrıntılı yönetmeliğini yayınladı.

15 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYOR



Yönetmeliğin 15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor ve metin, resim, ses ve video dahil olmak üzere tüm üretken yapay zeka içerik hizmetlerini hedefliyor.



Yönetmelik, ürünlerini halka sunmayı uman firmaların sağlıklı içeriği teşvik etmelerini, temel sosyalist değerlere bağlı kalmalarını ve yanlış bilgi veya ulusal güvenliği tehlikeye atan herhangi bir içerik üretmemelerini gerektiriyor.



Şirketlerin algoritmaların tasarımı ve eğitim verilerinin seçimi açısından etnik köken, inanç, ülke, bölge, cinsiyet, yaş, meslek ve sağlık temelinde herhangi bir ayrımcılıktan kaçınmasını da gerektiren yeni kurallara göre, birçok sağlayıcının halka hizmet vermeden önce CAC ile bir güvenlik değerlendirmesinden geçmesi gerekecek.



Çinli şirketler, Bard ve ChatGPT'ye rakip olacak bir yapay zeka üretmek için çalışıyor.



22 ÜRETKEN YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ FON ALDI



Yapay zeka odaklı araştırma şirketi Zhidongxi geçen ay yayınladığı bir raporda, bu yılın ilk yarısında Çin'de 22 üretken yapay zeka start-up'ının fon aldığını ve bunun dünyadaki en büyük sayı olduğunu söyledi.



HENÜZ HALKA AÇIK BİR HİZMET SUNABİLEN ŞİRKET YOK



Amerikan start-up'ları Çinli akranlarından daha iyi finanse edilse de ABD 21 ile hemen arkasından geliyor. Ancak şu ana kadar hiçbir yerli firma Çin'de ChatGPT tarzı büyük ve halka açık bir hizmet sunmuş değil.



Baidu'nun Earnie Bot'u ve Alibaba Group Holding'in Tongyi Qianwen'i de dahil olmak üzere Çin'in Büyük Teknoloji firmalarının en yüksek profilli girişimlerinden bazıları ya hala deneme modunda ya da yalnızca işletmeleri hedefliyor. Ernie Bot hala Çin uygulama mağazalarında yer alıyor ve kullanmak için davetiye koduna sahip olan herhangi bir kullanıcı tarafından indirilebiliyor.



ÇİN'DE 15 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK YAPAY ZEKA YÖNETMELİĞİNDE NELER VAR?



Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlülüğe girecek yapay zeka yönetmeliğiyle beraber, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından 13 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan bu düzenleme, veri gizliliği, kullanıcı izni, yapy zeka etiği ve şeffaflığı gibi konuları kapsıyor.



Bu düzenlemenin temel amacı ise yenilikçiliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya uygun bir ortam sağlamak ve etik standartlara saygılı sorumlu bir yapay zeka kültürü geliştirmek. Öte yanda ulusal güvenliği korumayı ve yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanılmasından kaynaklanabilecek potansiyel tehditleri ele almaya odaklanıyor.

