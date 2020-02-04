Apple Çin'deki 42 mağazasını geçici olarak kapatıyor (Corona virüsü önlemi)

Çin’de yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 425 kişi hayatını kaybetti.

20 binden fazla kişiyi etkileyen virüs nedeniyle Apple Çin'deki 42 mağazasını geçici olarak kapatacağını açıkladı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Apple'ın en çok gelir sağladığı 3'üncü pazar olan Çin'deki Apple mağazaları 9 Şubat'a kadar kapalı kalacak.



"CORONA VİRÜSÜ SALGINI APPLE'IN İPHONE ÜRETİM PLANLARINI BOZABİLİR"



Apple'ın bu yılın ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 10 artırma planı Çin'deki Corona virüsü salgını nedeniyle sekteye uğrayabilir.



Nikkei Asian Review'de geçtiğimiz günlerde yer alan haberde, şirketin birçoğu Çin'de üretim merkezlerine sahip olan tedarikçilerinden 2020'nin ilk yarısında 80 milyona kadar iPhone üretmelerini istediği belirtildi.

Apple, 65 milyon adede kadar eski iPhone ve 15 milyon adede kadar yeni indirimli model siparişi almış ve bunu Mart ayında açıklamayı planlıyordu.

