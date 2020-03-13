Apple Çin'deki mağazalarını açıyor

Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelindeki pek çok ofisini ve mağazasını kapsayan bir dizi tedbirler alan Apple, Çin'de kapalı olan mağazalarını açmaya hazırlanıyor

ntv.com.tr 13.03.2020 - 10:08

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.    
     
Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.  
  
Reuters'ta yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığını açıklayan Apple, Çin'deki mağazalarını açma kararı aldı. 
  
Çin'de yaşanan corona virüs salgını sonrası 42 mağazasını geçici süreyle kapattığını duyuran Apple bu mağazaların yeniden hizmete açılacağını açıkladı.  
  
Apple Şubat ayında bu mağazalarını corona virüs salgını nedeniyle kapatma kararı aldığını açıklamıştı. 

Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.   

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