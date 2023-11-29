Apple, daha uygun fiyatlı Vision Pro gözlüğü için çalışıyor

Apple'ın Vision Pro gözlüklerin ikinci nesli üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

DigiTimes Asia tarafından yayınlanan bir rapora göre, Amerikan teknoloji devi Vision Pro gözlüğünün ikinci nesli için üretim planını hazırlama sürecinde.

DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK



Vision Pro serisinin ikinci neslinin dört model içermesi ve bunlardan birinin ilk nesle benzer şekilde pahalı bir fiyata satılması bekleniyor.

Ancak serideki diğer gözlüklerin daha az özellikler sunacağı ve daha uygun fiyatlı olacağı belirtildi.

2025 YILINDA SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR



Rapor, ikinci nesil Vision Pro kulaklık için örneklemenin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlamasının planlandığını öne sürdü.

Bu da 2025 yılının ikinci yarısı gibi erken bir tarihte piyasaya sürülmesine olanak sağlayabilir.

ÜRETİM SIKINTISINDAN DOLAYI MART AYINA ERTELENDİ

Ocak 2024'te duyurulması beklenen Apple Vision Pro'nun üretim aşamasında zorluklar yaşanması nedeniyle lansman tarihinin Mart ayına ertelendiği kaydedildi.

İLK OLARAK ABD'DE SATIŞA ÇIKACAK

Apple'ın 2024 yılında 400.000'den daha az sayıda üretim yapacağı ve ilk lansmanın yalnızca ABD'deki kullanıcılara hitap edeceği bildiriliyor.

Karma gerçeklik başlığı, yıl sonuna kadar küresel bir lansmanla kademeli olarak diğer bölgelerde de tanıtılacak.