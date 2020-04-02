Apple, Dark Sky’ı satın aldı

Hava durumu sonuçlarını ve tahminlerini listeleyen uygulama Apple tarafından satın aldındı.



Apple’ın 2011’de Kickstarter projesi olarak hayata geçen hava durumu uygulaması Dark Sky’ı satın almak için ne kadar ödeme yapacağına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.



BBC’de yer alan habere göre, satın almayla birlikte Dark Sky’ın iOS uygulaması çalışmalarına devam edecek.



Ancak Dark Sky tarafından yapılan resmi açıklamaya göre uygulamasının Android sürümü 1 Temmuz tarihinde Google Play Store‘dan kaldırılacak.



Bu oldukça nadir görülen bir durum. Daha önce Shazam isimli uygulamayı bünyesine katan Apple uygulamanın Android versiyonununu kullanıma kapatmamıştı.



Türkiye’deki App Store’de yer almayan uygulama 3.99 dolar fiyat etiketi ile hizmet veriyordu.