Apple dev bütçe ayırdı: Siri'ye yapay zeka gelebilir

Apple'ın 2024 yılında sunucular için 4,75 milyar dolar harcaması bekleniyor.



Şirketin bu yıl 2.000 ila 3.000 arasında, gelecek yıl ise 20.000'e kadar sunucu satın alabileceği ifade edildi.

Apple'ın üretken yapay zeka eğitimi için Nvidia'nın HGX H100 8-GPU'su ile donatılmış sunucuları satın aldığını ve şirketin gelecek yıl B100'e yükseltmeyi planladığını düşünüyor.

HER BİRİ 250 BİN DOLAR

Nvidia, H100'ü bir yapay zeka süper bilgisayar platformu olarak adlandırıyor ve her birinin fiyatı yaklaşık 250.000 dolar.



Apple'ın daha iyi güvenlik ve gizlilik için diğer bulut hizmeti sağlayacılarını tercih etmek yerine büyük dil modellerini eğitmek için kendi satın aldığı ve kurduğu yapay zeka sunucularını kullanması bekleniyor.

YILDA 1 MİLYAR DOLAR HARCIYOR

Bloomberg'in aktardığına göre, Apple yapay zeka çalışmaları için yılda 1 milyar dolarlık bir harcama gerçekleştiriyor.

SIRI'YE YAPAY ZEKA DESTEĞİ GELEBİLİR

Şirketin Siri'nin yeni ve daha akıllı bir versiyonu üzerinde çalıştığı ve yapay zekayı birçok Apple uygulamasına entegre etmeyi hedeflediği kaydedildi.