Apple, Disney ve Warner Bros X/Twitter üzerinde reklam kampanyalarını durdurdu

Elon Musk X'te, başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve "batılı Yahudi nüfusun ülkelerine akın eden azınlık ordularının kendilerinden pek de hoşlanmadığının rahatsız edici bir şekilde farkına vardığını" öne süren bir ifadeyi desteklediğini belirtti.

Musk açıklamayı yeniden paylaştı ve "asıl gerçeği söylediniz" diye yazdı.

Elon Musk'ın antisemitik bir açıklama yapmasının ardından Disney, Apple, Lionsgate, IBM ve diğer birçok büyük reklam veren, sosyal medya platformu X'ten reklamlarını çekiyor.

Variety'nin haberine göre, Yapım şirketi Lionsgate, "Elon Musk'ın son antisemitik gönderisi nedeniyle X'te reklam vermeyi durdurduğunu" açıkladı.

DEV MARKALAR REKLAM KAMPANYALARINI DURDURDU

Bu gelişmelerin ardından Disney ve Warner Bros Discovery'nin de X/Twitter'dan reklam ve promosyanlarını geri çektiği belirtildi.



Disney ve Warner Bros Discovery, mekanın sahibi Elon Musk'ın kısa bir süre önce paylaştığı antisemitik bir sözün ardından sosyal medya mecrası X'ten reklam ve promosyonlarını çeken mavi çipli reklamverenler listesine katıldı.

IBM ise "bu tamamen kabul edilemez. Durumu inceleyene kadar X'teki tüm reklamlarımızı durduruyoruz." açıklamalarında bulundu.

Apple, Axios'un bildirdiğine göre, etkili pazarlamacılardan biri olarak, reklamlarını X'ten çekti.

Öte yandan Beyaz Saray ve Avrupa Komisyonu'nun da X'e karşı sert bir tutum aldığı belirtildi.