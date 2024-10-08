Apple duyurusunu bile yapmamıştı: M4 işlemcili yeni MacBook'ların testi yapıldı
Apple'ın henüz duyurusunu bile yapmadığı M4 işlemcili MacBook cihazların kutu açılış ve test videoları ünlü Rus YouTuber'lar tarafından paylaşıldı. Bu durumun Apple tarihinin en büyük sızıntısı olduğu tahmin ediliyor.
Apple'ın 22 Ekim tarihinde düzenleyeceği lansmanla kullanıcılarla buluşturması beklenen M4 çipli MacBook cihazlarının kutu açılış videoları ortaya çıktı.
Henüz resmi olarak duyurusu yapılmayan cihazların, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından kutu açılış videoları paylaşıldı.
Dün Rus YouTube kanalı Wylsacom'un Apple MacBook Pro M4 lansman etkinliğini kutusundan çıkararak, uygulamalı şekilde ve hatta birkaç kıyaslama yaparak videosunu paylaşmıştı.
Bugün de milyonlarca abonesi olan Rusya merkezli bir başka teknoloji kanalı benzer bir video yükledi.
Romancev768 isimli kanal bu kez bu MacBook kutusunu açtı, inceledi ve hızlı bir test yaptı.
BİRÇOK ÖZELLİK AMBALAJINDA YAZIYOR
En son videoda ortaya çıkan ekstra bilgilerden bazıları, birçok özelliğin onaylandığı ambalajın arkasının net bir görünümünü içeriyor.
M4 çip, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı kutunun üzerinde vurgulanıyor. Ancak yakından bakarsak daha fazlasını görebiliriz, bu nedenle 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU gibi ayrıntılar, ekran özellikleri, bağlantı noktaları, cihazın boyutu ve ağırlığı ve daha fazlası burada listelenmiştir.
Videonun ilerleyen bölümlerinde MacBook Pro M4'ün 'Bu Mac Hakkında' ekranını görüyoruz.
KASIM MODELİ OLARAK GÖZÜKÜYOR
Cihazın işletim sistemi tarafından "Kasım 2024" modeli olarak tanımlandığı da videoda görünüyor.
Apple sızıntılarıyla bilinen X/Twitter kullanıcısı ShrimpApplePro, satılan yaklaşık 200 adet M4 işlemcili MacBook Pro cihazı olduğunu iddia ediyor.
Ayrıca bu durumun şu ana kadar Apple'ın yaşadığı en büyük depo sızıntısı olduğu da kaydedildi.
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