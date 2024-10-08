Apple duyurusunu bile yapmamıştı: M4 işlemcili yeni MacBook'ların testi yapıldı

Apple'ın 22 Ekim tarihinde düzenleyeceği lansmanla kullanıcılarla buluşturması beklenen M4 çipli MacBook cihazlarının kutu açılış videoları ortaya çıktı.

Henüz resmi olarak duyurusu yapılmayan cihazların, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından kutu açılış videoları paylaşıldı.

Dün Rus YouTube kanalı Wylsacom'un Apple MacBook Pro M4 lansman etkinliğini kutusundan çıkararak, uygulamalı şekilde ve hatta birkaç kıyaslama yaparak videosunu paylaşmıştı.

Bugün de milyonlarca abonesi olan Rusya merkezli bir başka teknoloji kanalı benzer bir video yükledi.

Romancev768 isimli kanal bu kez bu MacBook kutusunu açtı, inceledi ve hızlı bir test yaptı.

BİRÇOK ÖZELLİK AMBALAJINDA YAZIYOR

En son videoda ortaya çıkan ekstra bilgilerden bazıları, birçok özelliğin onaylandığı ambalajın arkasının net bir görünümünü içeriyor.