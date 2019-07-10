Işıksız Apple logosunun kullanıldığı ilk MacBook modeli olan cihaz satıştan kaldırıldı.

Apple'ın geliştirdiği en ince ve hafif bilgisayar olma özelliği taşıyan bilgisayar Core-M işlemciden güç alsa da pek çok kullanıcı için yeterli gücü sağlamadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Örneğin cihazda, YouTube'da 4K çözünürlüğünde videoları rahatça izlenemiyordu.

YENİ MACBOOK İSE YOLDA

Öte yandan Apple, yeni geliştirdiği ve 2020'de satışa sunacağı duyurduğu MacBook Air’i MacBook’un varisi olarak değerlendiriliyor.

MacBook’un varisi olarak değerlendiriliyor. Yeni Air, 12 inçlik MacBook kadar ince ve hafif olmasa da çok daha güçlü bir yapıya sahip olacak. 2020 yılında satışa sunulması planlanan yeni MacBook Pro modeli, tasarımsal olarak önemli yenilikleri beraberinde getirecek.

VİDEO: MACBOOK'UN ÖZELLİKLERİ NELER?