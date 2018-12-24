Hristiyan bir dini grup tarafından hazırlanan mobil uygulama, eşcinsellere karşı ayrıştırıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle App Store'dan kaldırıldı. Uygulamanın eşcinsel insanlara homoseksüellikten heteroseksüelliğe dönme çağrısı yaptığı iddia edildi.
Hristiyan dualar içeren dini temelli uygulamada eşcinselliğin "hastalık" ve "bağımlılık" ifadeleriyle anlatılması eşcinsel haklarını savunan organizasyonların büyük tepkisini çekti.
Geçtiğimiz haftadan bu yana yüzlerce şikayet alan uygulama Apple tarafından App Store'dan kaldırıldı.