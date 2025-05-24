Apple gerçekliği genişletiyor: Etrafı algılayan gözlük 2026'da geliyor

Bloomberg’in haberine göre Apple, çevresini algılayabilen sensörlerle donatılmış bir akıllı gözlük geliştirme sürecinde.

Şirketin ürünü, piyasadaki en büyük rakiplerinden biri olan Meta’nın Ray-Ban işbirliğiyle ürettiği gözlüklerle doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.

Meta’nın akıllı gözlüklerinde kamera, mikrofon, hoparlör ve yapay zekâ destekli sesli asistanla etkileşim özellikleri bulunuyor. Apple’ın gözlüğü ise, AirPods’larda olduğu gibi Siri ile iletişimi mümkün kılacak bir mikrofonun yanı sıra, cihazın çevresini algılayabilmesini sağlayacak bir veya daha fazla kamerayla donatılacak.

Öte yandan, Apple’ın kamera içeren yeni bir AirPods modeli üzerinde de çalıştığına dair söylentiler bulunuyor. Ancak bu ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve kameranın ne amaçla kullanılacağı şu aşamada net değil.

Apple, geçtiğimiz yıl Vision Pro adlı artırılmış gerçeklik başlığını tanıtmış ve bu cihazla sanal ortamları fiziksel dünyayla birleştirme vizyonunu ortaya koymuştu. Ancak Vision Pro’nun ağır yapısı, kullanıcı deneyimi açısından bazı sınırlamalar barındırıyor. Yeni akıllı gözlük projesi, Apple’ın daha hafif ve gündelik kullanıma uygun artırılmış gerçeklik çözümlerine yöneldiğini gösteriyor.

Şirket, artırılmış gerçekliğin sanal gerçeklikten daha büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve Vision Pro’nun temel amacının kullanıcıları dış dünyayla bağ kurmaya teşvik etmek olduğunu vurguluyor.

Apple cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, teknoloji dünyası gözünü 2026’ya ve Apple’ın bu alandaki potansiyel devrim niteliğindeki hamlesine çevirmiş durumda.