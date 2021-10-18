Apple, App Store'daki reklam sağlayıcılarının kişisel verilere erişimini sınırlandırdı. Facebook ve Google'ın App Store'daki reklam payı daralırken Apple'ın pazar payı katlandı. Akıllı teknoloji üreticisi Apple kapalı sistemleriyle biliniyor. Şirketin ürettiği iPhone, iPad ve diğer cihazlarla üçüncü partiler üzerinden etkileşim kurmak oldukça zor. Bunun sebebi Apple rakiplerinin aksine kendi işletim sistemini kullanıyor. Apple'ın hem cihaza hem iOS adındaki işletim sistemine sahip olması şüphesiz elini güçlendiriyor. Ancak App Store'daki uygulama reklamlarında bu yılın başına kadar Google ve Facebook'un etkisi bulunuyordu. Apple, App Store'da verilen uygulama önerisi reklamlarında kişisel veri kullanımını daralttı. Şirket atılan bu adımı gizlilik teziyle savunmuştu. Ancak Financial Times'da çıkan bir habere göre bu gizlilik adımının ardında devasa bir gelir de yatıyor. Google ve Facebook'tan yeterli bilgi alamayan reklamverenler bütçelerini Apple'a çevirmeye başladı. Böylece Apple'ın AppStore hedefli reklam geliri artış gösterdi. Yapılan bir analize göre Apple'ın gizlilik güncellemesi öncesi pazar payı yüzde 17 seviyelerindeydi. Google ve Facebook'a veri akışının kesilmesiyle beraber bu pazar payı yaklaşık altı ayda yüzde 58'e yükseldi. Reklamverenler Apple'ın kendi reklam platformunu kullanarak daha fazla veriye erişebildiklerini söyledi. Apple'dan gazeteye yapılan açıklamada şirketin amacının kendine çıkar sağlamak değil kullanıcıları korumak olduğu belirtildi.