Apple ile Çinli CXMT güçlerini birleştiriyor

Teknoloji devi Apple , Çinli CXMT'nin bellek çiplerini test ediyor. Wall Street Journal'ın Pazar günü bildirdiğine göre, yapay zeka patlamasının tetiklediği bileşen kıtlığını hafifletmek için iPhone ve MacBook'lar da dahil olmak üzere çeşitli ürün gruplarında değişiklikler yapılıyor.

Habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunularak, Apple'ın Çin'in piyasa değeri bakımından en büyük çip üreticisi olan CXMT ile Çin'de satılan bazı cihazlarda kullanılmak üzere bileşen tedariki konusunda ön görüşmeler yaptığı belirtildi.

Federal yasaların, ABD şirketlerinin CXMT'ye teknoloji transfer etmesini engellemesi Apple'ın özel çipler sipariş etmesini fiilen durduruyor. Apple, siyasi tepkilerden kaçınmak için CXMT ile iş yapabilmek adına Beyaz Saray'ın onayını almayı umuyor.

Apple'ın yanı sıra, dizüstü bilgisayar üreticileri HP ve Acer da, tedarik sıkıntısını hafifletmek amacıyla ABD dışında satılan cihazlarda CXMT bellek çipleri kullanmaya başladı.

Apple ve CXMT, konuya ilişkin yorum taleplerine herhangi bir yanıt vermedi.