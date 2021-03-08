Apple iMac Pro'nun fişini çekti

Apple, "şimdiye kadarki en güçlü Mac" sözleriyle sadece 2017'de tanıttığı iMac Pro'nun fişini çekti. Şirket eldeki stoklardan sonra yeni satış yapılmayacağını duyurdu. Apple Türkiye sitesinde ise stokta ürün gözükmüyor.

ntv.com.tr 08.03.2021 - 13:43 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 13:44

Apple iMac Pro'nun fişini çekti

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Teknoloji devi Apple, bir ürün segmentinde üretimi durduruyor. 

2017 yılında en güçlü Mac olarak iMac Pro'nun yeniden üretimi yapılmayacak.

Şirket güçlü performansa sahip olduğunu belirttiği bu ürünün stoklarının bitmesini bekliyor. 

Apple'ın ABD sitesinde stokta ürün bulunurken, Türkiye'de stoklar tükenmiş olarak gözüküyor.

8 Mart 2021 tarihinde Apple Türkiye sitesinden alınan ekran görüntüsü 8 Mart 2021 tarihinde Apple Türkiye sitesinden alınan ekran görüntüsü

Yani Türkiye'den kullanıcılar için yeni iMac Pro alma şansı bulunmuyor. Apple Türkiye'deki site fiyatına göre iMac Pro'nun fiyatı 57 bin 439 liradan başlıyordu. 

Apple daha önce iMac Pro'nun satış rakamlarına ilişkin verileri paylaşmamıştı. Bu nedenle ürünün satış rakamlarında dair bilgi bulunmuyor. 

Apple 2019 yılında Mac Pro ürünlerini tanıtmıştı. 

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