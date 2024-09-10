Apple Intelligence hangi cihazlara gelecek?

Apple, iPhone 16 modellerinin tanıtıldığı etkinlikte, yapay zekası Apple Intelligence paketinin önümüzdeki aydan itibaren iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 ile kullanıma sunulacağını duyurdu.

Yazı yazma, fotoğrafları düzenleme ve bildirimleri yönetme gibi görevlerde yardımcı olacak bu yeni yapay zeka odaklı özellik seti ilk olarak ABD İngilizcesinde kullanıma sunulacak ve önümüzdeki aylarda daha fazla dil ve özellik kazanacak.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ CİHAZLARA GELECEK?



Apple'ın yapay zeka platformu "Apple Intelligence", beklenildiği üzere macOS Sequoia 15.1 çalıştıran ve Apple Silicon işlemcileri (M1 ve üzeri) barındıran Mac'lerde kullanılmaya başlanacak.

Aynı zamanda, iPadOS 18.1 ile çalışan M1 ve üstü çipleri bulunan iPad'lere de gelecek.





APPLE INTELLIGENCE HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

iOS 18.1 yüklü iPhone 15 Pro/Pro Max ile iPhone 16 serisinin (16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max) 8 GB veya daha fazla belleğe sahip modellerinde de Apple Intelligence desteği sunulacak.

APPLE INTELLIGENCE NEDİR?

Apple Intelligence, üretken yapay zekayı kişisel bağlamla harmanlayarak günlük görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırıyor.

Dikkat çeken özellikler arasında yazıları iyileştirmeye, içerikleri özetlemeye ve daha akıllı bildirimler sağlamaya yönelik araçlar yer alıyor.

Sistem, kullanıcıların Mail, Notlar ve Pages gibi uygulamalarda metinlerini yeniden yazmalarına, özetlemelerine ve düzeltmelerine olanak tanıyan gelişmiş yazma araçları içeriyor.

Bu işlevselliği üçüncü taraf uygulamalara da genişleterek kullanıcıların yazdıkları her yerde metinlerini parlatabilmelerini sağlıyor.

Fotoğraflar'da yeni bir Temizleme aracı (Clean Up) kullanıcıların ana konuyu etkilemeden resimlerin arka planından istenmeyen nesneleri kaldırmasını sağlıyor.

Ayrıca Fotoğraflar, hem resimler hem de videolar için içerik düzenlemeyi büyük ölçüde kolaylaştıracak gelişmiş doğal dil araması ile birlikte geliyor.

Kullanıcılar artık videolar içinde de arama yapabiliyor ve sadece bir açıklama yazarak kişiselleştirilmiş fotoğraf anıları oluşturabiliyor.

ÖNEMSİZ BİLDİRİMLERİ FİLTRELEYECEK

Apple Intelligence, önemsiz uyarıları filtreleyen Kesintileri Azalt özelliği ve Mail'de zamana duyarlı e-postaları öne çıkaran Öncelikli Mesajlar ile çeşitli uygulamalarda daha akıllı bildirimler sunuyor.

Bildirimler, uzun önizlemeler yerine önemli bilgileri göstererek hızlı inceleme için özetlenir ve Akıllı Yanıt, kullanıcıların önerilen yanıtlarla e-postalara hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur.

Gelecek diğer özellikler arasında, kullanıcıların eğlenceli görseller oluşturmasına ve notları hızlı, bağlamsal görüntülerle geliştirmesine olanak tanıyan Image Playground ve Image Wand yer alıyor.

Bir diğer yeni özellik Genmoji ise kullanıcıların metin açıklamalarından veya tanıdıkları kişilerin fotoğraflarından özel emojiler oluşturmalarına olanak tanıyacak.