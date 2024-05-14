Apple, iOS 17.5 güncellemesini yayınladı: Safariden uygulama yüklenebiliyor

Apple, işletim sistesmi güncellemesiyle birlikte iOS 17.5'i kullanıcılarıyla buluşturdu.
AB'DE WEB'DEN UYGULAMA YÜKLENEBİLECEK
AB'de Dijital Piyasalar Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Apple, bu güncellemeyle birlikte cihazlarda web tabanlı uygulama indirilebilmesine olanak sağlıyor.
Apple bu yeni "Web Dağıtımı" özelliğini geçtiğimiz ay tanıtmış ve geliştiricilerin iOS uygulamalarını doğrudan kendi web sitelerinden dağıtmalarına olanak sağladığını açıklamıştı.
APPLE'IN KURALLARINA UYMASI GEREKECEK
Web üzerinden dağıtılan tüm uygulamaların yine de Apple'ın noter tasdiki kurallarına uyması gerekecektir.
Uygulamalar yalnızca geliştiricinin App Store Connect'e kaydettiği bir web sitesi alan adından yüklenebilecek.
Apple ayrıca geliştiricilerin sistem işlevselliği ile entegre olabilmeleri için bir dizi Uygulama programlama arayüzü (API) sağlayacak.
İOS 17.5'İN GÜVENLİK DÜZELTMELERİ
Öte yandan iOS 17.5 iPhone kullanıcıları için 15 önemli güvenlik yaması da içeriyor.
ABD'li teknoloji devi 15 güvenlik açığından hiçbirinin daha önce istismar edilmediğini de belirtse de kullanıcıların güncellemelerini hızlıca yapması tavsiye ediliyor.
FIND MY
Son olarak Apple tarafından açıklandığı üzere, iOS 17.5, AirTag gibi aksesuarlar için takip karşıtı özelliklere odaklanan yeni bir sistem içeriyor.
Find My uygulamasına eklenen yeniliklerle birlikte iOS'un Apple veya Find My sertifikalı olmayanlar da dahil olmak üzere izleme aksesuarlarını belirleyebileceği ve kullanıcılara bunları devre dışı bırakma konusunda yardımcı olabileceği belirtildi.
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