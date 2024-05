Apple, iOS 17.5 güncellemesini yayınladı: Safariden uygulama yüklenebiliyor

İOS 17.5'İN GÜVENLİK DÜZELTMELERİ



Öte yandan iOS 17.5 iPhone kullanıcıları için 15 önemli güvenlik yaması da içeriyor.

ABD'li teknoloji devi 15 güvenlik açığından hiçbirinin daha önce istismar edilmediğini de belirtse de kullanıcıların güncellemelerini hızlıca yapması tavsiye ediliyor.

FIND MY



Son olarak Apple tarafından açıklandığı üzere, iOS 17.5, AirTag gibi aksesuarlar için takip karşıtı özelliklere odaklanan yeni bir sistem içeriyor.



Find My uygulamasına eklenen yeniliklerle birlikte iOS'un Apple veya Find My sertifikalı olmayanlar da dahil olmak üzere izleme aksesuarlarını belirleyebileceği ve kullanıcılara bunları devre dışı bırakma konusunda yardımcı olabileceği belirtildi.