Apple, iOS 17 Beta'da 2. güncellemeyi yayınladı: Check-In özelliği aktif

Apple, WWDC 2023 lansmanında iOS 17'yi tanıtmıştı. Kullanıcılar ise bu güncellemenin ne zaman geleceğini merak ediyordu.



AIRDROP'TA YENİ DÖNEM



AirDrop yapmak için iOS 17 güncellemesi almış bir iPhone ile telefonları birbirine dokundurmanız yeterli olacaktır. Bu özellik WWDC 2023'te duyurulmuştu ancak iOS 17 Beta'nın ilk güncellemesinde yer almıyordu.



MESAJLARDA CHECK-IN ÖZELLİĞİ



iMessage ile iPhone kullanan bir diğer arkadaşınıza cihazın kendi mesajlar uygulaması üzerinden konum bilginizi paylaşabileceksiniz. Bu özellik, arkadaşınız veya aile üyenizle konum paylaşımınızı kolaylaştırır. Böylelikle, mesaj gönderdiğiniz kişiye tahmini varış saatinizi gönderebilecek ve ulaştığınızda ise kişi bilgilendirilecektir.



APPLE MUSIC WIDGET



Apple Music için Widget kullanımlarında artık farklı boyut seçenekleri sunuluyor. Böylelikle Apple Music Widget'ını ana ekranınıza daha büyük veya daha geniş şekilde ekleyebiliyorsunuz.



STAND BY MODU AKTİF



iOS 17 Beta 1'de olmayıp 2. güncellemede yayınlanan bir diğer özellik ise Stand By özelliği. Artık telefonunuzu şarja taktığınızda bir masa saati gibi kullanabileceksiniz.Çeşitli saat stiller, favori fotoğraflar veya Widget'lar ile kişiselleştirilebileceksiniz.



iOS 17 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için bir tarih belirtmese de iPhone 15 ile beraber Eylül ayında bu güncellemeyi herkes için yayınlaması bekleniyor.