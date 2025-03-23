Apple, iOS 18.4 güncellemesi: Yeni özellikler geliyor

ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER



iOS 18.4'ün getirdiği yenilikler arasında, özellikle kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen "Öncelikli Bildirimler" özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik, önemli bildirimlerin kullanıcıya anında ulaşmasını sağlarken, daha az önemli mesajların daha sonra incelenmesine olanak tanıyor. Kullanıcıların bildirim yönetiminde daha fazla kontrol sağlaması amaçlanıyor.



Ayrıca, Apple News'e eklenen yemek tarifleri bölümü, yemek yapmayı seven kullanıcılar için tasarlanmış bir yenilik olarak öne çıkıyor. Tarifi arayan kullanıcılar, kolayca erişilebilir bilgilerle çeşitli tarifleri keşfedebilecek.



Güncellemede ayrıca, Unicode konsorsiyumunun en yeni standartlarını içeren bir dizi yeni emoji sunuluyor. Bu yeni emojiler, kullanıcıların daha yaratıcı ve eğlenceli ifadeler kullanmasını mümkün kılıyor.



TEKNOLOJİK İYİLEŞTİRMELER



Apple Intelligence için genişletilmiş dil desteği, yapay zeka özelliklerinden faydalanan kullanıcılar için önemli bir güncelleme olacak. Bu destek, Siri ve diğer Apple hizmetlerinin daha fazla dilde, daha hassas yanıtlar sunabilmesini sağlıyor.



"Görsel Zeka" özelliği, cihazların görüntüleri daha verimli bir şekilde analiz etmesine olanak tanıyor. Bu özellik, bilhassa yeni nesil iPhone modelleriyle uyumlu olacak şekilde genişletilmiş durumda. Görsel Zeka, günlük fotoğraf düzenlemelerinden profesyonel görsel analizlerine kadar çeşitli uygulamalara olanak tanıyor.



KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİNE ODAKLANMA



Apple, iOS 18.4 güncellemesinde kullanıcı geri bildirimlerine önem verdiğini vurguluyor. Güncelleme, hem kullanıcıların uzun süredir talep ettiği özellikleri içeriyor hem de cihaz güvenliği ve performansını artırmaya yönelik teknik yenilikler sunuyor. Şirket, güncelleme sonrası kullanıcılarından gelen talep, istek ve şikayetlere hızla cevap vererek, oluşabilecek sorunlara çabuk çözümler getirmek istiyor.