Apple, iPhone 16 ile aşırı ısınma sorununu çözmek istiyor

Apple'ın iPhone 16 ile birlikte bir önceki sürümde kullanıcıların yaşadığı sorunları da düzeltmeyi hedefliyor.

Yakın tarihli bir rapora göre şirket, aşırı ısınma endişelerini azaltmak için iPhone 16 modellerinin iç tasarımını değiştirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl Apple kullanıcıları iPhone 15 modellerinde aşırı ısınma sorunlarıyla karşılaşmıştı.

Daha sonra sorunların donanımdan ya da cihazın hatalı iç tasarımından kaynaklanmadığı, tüm tahribata neden olanın yalnızca bir hata olduğu anlaşıldı.

Bununla birlikte, iPhone 15 Pro lansmanının ilk günlerinde yine de hasar gördü ve bu şirket için iyi bir görünüm değildi.

Görünüşe göre şirket, cihazın geçen yılki gibi benzer bir kaderi yaşamasını istemediği için iPhone 16 lansmanında bu sefer ekstra dikkatli olmak istiyor.

AŞIRI ISINMAYA EKSTRA ÖNLEM

The Information'ın bir kaynaktan aktardığı son rapora göre iPhone 16 modellerinin kasasında "daha büyük bir grafit levha" bulunacak ve bu da cihazın olası aşırı ısınma durumlarından korunmasına yardımcı olacak.

Şirketin geçen yıl termal cihaz yönetim sistemini tanıttığı bildirildiğinden, bu konuyla ilgili ayrıntıları ilk kez duymuyoruz.

iPhone, geliştiricilerin yeni işlem gücünden tam olarak yararlanmasına olanak tanıyan yeni A17 Pro ve yakında çıkacak olan A18 Pro yongaları ile şimdi her zamankinden daha yetenekli.

Bu, geliştiricilerin iPhone için optimize edilmiş oyunlar ve uygulamalar yaratacakları, ancak aynı zamanda daha fazla grafik yoğun olacakları ve daha fazla ısı yaratacakları anlamına geliyor.

Bu nedenle Apple'ın sorunu temelden ve doğru zamanda çözmesi büyük önem taşıyor.

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni iPhone modellerini önümüzdeki Eylül ayında kullanıcılarıyla buluşturması bekleniyor.