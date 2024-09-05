Apple, iPhone 17'den itibaren OLED ekranlara geçiş yapacak

Apple, iPhone 17 modelleriyle birlikte ekran donanımında değişikliğe gidiyor.

Japon Nikkei gazetesinin haberine göre Apple, 2025 ve sonrasında satılacak tüm iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanacak.

Televizyon ve akıllı telefon üreticileri, yüksek çözünürlüklü videolar için ideal olan daha canlı renkler ve daha keskin kontrast sunma kabiliyeti nedeniyle LCD'ler yerine OLED ekranları benimsiyor.

Nikkei, planlanan hamlenin Japon Sharp Corp ve Japan Display'i Apple'ın telefon işinden çıkaracağını söyledi.



ÇİN VE GÜNEY KORE'DEN TEDARİK EDECEK

Nikkei'ye göre Apple, yaklaşan iPhone SE modeli için OLED ekran siparişlerini Çinli BOE Technology ve Güney Koreli LG Display'den almaya başladı.

Raporda, Sharp ve Japan Display'in yaklaşık on yıl önce iPhone ekranlarında toplam yüzde 70 paya sahip olduğu ancak son zamanlarda yalnızca iPhone SE için LCD tedarik ettiği ve akıllı telefonlar için OLED ekranları seri olarak üretmediği belirtildi.

İLK OLARAK 2017'DE KULLANDI



Apple OLED panelleri ilk olarak 2017'de tanıttığı iPhone X'da kullandı ve o zamandan beri premium iPhone modellerinde OLED'lere geçiş yaptı.

Şirket Mayıs ayında piyasaya sürülen en yeni nesil iPad Pro modellerine de OLED ekranlar getirdi.