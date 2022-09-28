Apple, iPhone üretimini artırmaktan vazgeçti: Yeterli talep gelmedi

ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone telefonlarının üretimini artırmayı planlıyordu. Şirket birkaç hafta önce iPhone serisinin yeni üyesi 14 ailesini tanıtmıştı.



Apple'ın gelen talebi yeterli görmemesi üzerine üretim artırma planından vazgeçtiği bildirildi. Üretim artırma planı sadece iPhone 14'ü değil Apple'ın ucuz modeli SE dahil olmak üzere bir önceki nesilleri de kapsıyordu.



Beklenen talep gelmeyince 2022'nin ikinci yarısındaki 6 milyon adetlik artış da rafa kalkmış oldu. Bloomberg'in haberine göre Apple ilk plandaki 90 milyon adet üretim hedefine geri dönmüş durumda.



Daha önce yeni iPhone kullanıcıların telefonlarını güçlendirdiği ortaya çıkmıştı. Apple'ın talepleri beklendiği seviyeye gelmese de iPhone 14'lerin Pro modellerinde talep önceki serilere göre daha fazlaydı.



Ayrıca Apple Çin'deki üretimini de azaltıyor. Şirket iPhone 14'leri artık çoğunlukla Hindistan'da üretecek.