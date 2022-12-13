Apple, iPhone ve iPad'lerde alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın iPhone ve iPad'lerde alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlandığı bildirildi.

Apple, iPhone ve iPad'lerde alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlanıyor

devi , iPhone ve iPad'lerde alternatif uygulama yüklemelerine izin vermeye hazırlanıyor.

Bloomberg News'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple kullanıcıları üçüncü taraf yazılımları App Store kullanmadan iPhone'larına ve iPad'lerine indirebilecekler.

Apple, iOS işletim sistemindeki uygulamalar aracılığıyla kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerden yüzde 30 komisyon alıyor.

Apple'ın bu adımının Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek yılın sonlarına doğru çıkarması planlanan rekabet yasası kapsamında atıldığı öğrenilirken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Öte yandan haber sonrası teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert yükseliş kaydedildi. 

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