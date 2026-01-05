Apple kullanıcıları hareketli bir yıl geçirecek. İşte beklenen ürünler

Apple için 2024 ve 2025, beklentilerle sonuçların zaman zaman uyuşmadığı çalkantılı yıllar olarak kayda geçti.

Şirketin büyük umut bağladığı yapay zeka ve karma gerçeklik projeleri hayal kırıklığı yaratırken, daha uygun fiyatlı ürünler beklenmedik başarılar elde etti.

Şimdi gözler, Apple’ın geleceğini şekillendirecek 2026 yılına çevrilmiş durumda. Macworld’e göre sızıntılar, Apple kullanıcılarının hareketli bir yıl geçireceğini gösteriyor.

VR GÖZLÜKLERİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Apple’ın “geleceğin platformları” olarak konumlandırdığı Vision Pro ve Apple Intelligence, şu ana kadar ticari ve teknolojik açıdan sınırlı etki yarattı.

Vision Pro, yüksek fiyatı, ağırlığı ve pil ömrü nedeniyle niş bir konsept ürünü olarak kalırken; Apple Intelligence, rakip şirketlerin yapay zeka çözümlerinin gerisinde seyrediyor.

Uzmanlara göre bu iki alandan en az birinin 2026’da somut başarı sağlaması, Apple’ın teknoloji liderliği iddiasını koruması açısından kritik.

GECİKEN SİRİ UMUDU

Apple cephesinde en acil beklenti, uzun süredir vaat edilen yapay zeka destekli yeni Siri. Sızan yazılım kodlarına göre Siri 2.0’ın 2026 baharında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu, planlanandan yaklaşık 18 ay gecikme anlamına geliyor.

Gecikme, hem Apple’ın vizyonuna duyulan güveni zedeledi hem de mevcut Siri’nin zayıf performansının daha fazla eleştirilmesine yol açtı. Yeni sürüm, bağlamsal açıdan daha akıllı ve kullanıcıyı gerçekten anlayan bir asistan sunmayı başarabilirse, Apple için güven tazeleme süreci başlayabilir.

SIRADA AKILLI GÖZLÜKLER Mİ VAR?

2026’da daha hafif ve yeniden tasarlanmış bir Vision Pro modeli beklenmiyor. Ancak bu projenin askıya alınması, uzun süredir konuşulan Apple akıllı gözlüklerinin ortaya çıkmasını hızlandırabilir.

Akıllı gözlükler, Vision Pro kadar sürükleyici bir deneyim sunmasa da günlük kullanım açısından çok daha erişilebilir olabilir.

Vision Pro’nun ana akım bir cihaz olmasını engelleyen ağırlık, pil ve fiyat sorunları düşünüldüğünde, Apple gözlükleri şirket için daha geniş kitlelere açılan yeni bir kapı olabilir. 2026, bu alanda ilk somut adımların atıldığı yıl olabilir.

IPHONE İÇİN “YA TAMAM YA DEVAM YILI”

Apple’ın asıl gelir kaynağı olan iPhone, 2026’da da şirketin kaderini belirleyecek. 2025’in en büyük hayal kırıklıkları olan iPhone Air ve iPhone 16e, bu yıl telafi şansı yakalayabilir.

iPhone 16e, Apple Intelligence’ı uygun fiyatlı bir modele getirme hedefi nedeniyle pahalıya mal oldu. Güçlü işlemci ve yüksek RAM gereksinimi, cihazın fiyatını yükseltti. Buna rağmen çoklu arka kamera ve MagSafe gibi temel özelliklerin eksikliği de eleştiri konusu oldu.

Uzmanlara göre iPhone 17e, bu hatalardan ders çıkarmak zorunda; aksi hâlde Apple, bütçe telefon pazarındaki iddiasını kaybedebilir.

iPhone Air ise geleceği tartışmalı bir ürün olarak görülüyor. 2026’da ikinci nesil bir model gelse bile, tasarım anlayışında köklü bir değişiklik yapılmadığı sürece geniş kitlelere ulaşması zor görünüyor.

Buna karşın, iPhone Air’in geliştirilmesi sırasında elde edilen teknolojik kazanımların başka bir hedef için kritik olduğu belirtiliyor: Apple’ın ilk katlanabilir telefonu.

Sektör beklentilerine göre ilk katlanabilir iPhone (iPhone Fold), 2026 sonbaharında tanıtılabilir. Cihazın yüksek fiyatı nedeniyle başlangıçta sınırlı bir kitleye hitap etmesi bekleniyor. Ancak Apple için asıl hedef, pazara hemen lider olmak değil; katlanabilir telefon segmentinde yer edinmek ve deneyim kazanmak.

Uzmanlara göre ilk nesil iPhone Fold kusurlu olsa bile bu bir felaket sayılmayacak. Çünkü katlanabilir telefonlar, gelişmeye açık bir alan ve gerçek bir kullanıcı talebine dayanıyor.

MAC GÜÇLÜ AMA İSTİSNA VAR

Apple’ın Mac ürün grubu 2025’te güçlü bir performans sergiledi. M5 çipinin sunduğu güç ve verimlilik, özellikle MacBook Pro ve Mac Studio modellerini iyi bir konuma taşıdı.

Ancak Mac Pro, hâlâ eski M2 Ultra donanımıyla eleştiriliyor. Uzmanlara göre Apple, 2026’da bu modele ciddi bir güncelleme yapmalı ya da ürünü sessizce emekliye ayırmalı. Ayrıca iPhone işlemcisiyle donatılması beklenen uygun fiyatlı bir MacBook’un, iPhone 16e’nin düştüğü hataları tekrarlamaması gerektiği vurgulanıyor.

2026, Apple için son derece yoğun bir yıl olacak. Yeni Siri, akıllı gözlükler, iPhone 17e, katlanabilir iPhone ve yeni MacBook modellerinin yanı sıra her zamanki gibi yeni iPad ve Apple Watch’ların da tanıtılması bekleniyor.

Hatta uzun süredir söylentisi dolaşan HomePad ve daha sade tasarlanmış işletim sistemi güncellemeleri bile gündeme gelebilir.