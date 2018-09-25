Koyu Mod, karanlık bir oda veya uçak gibi loş ışıklı ortamlarda çalışırken içerikleri öne çıkaran ve gözlerin fazla yorulmamasını sağlayan koyu renk düzeniyle masaüstünüzde değişim yaratıyor.

Koyu Mod; Mail, Mesajlar, Harita, Takvim ve Fotoğraflar gibi yerleşik Mac uygulamalarına harika bir şekilde entegre oluyor. Kullanıcılar Koyu Mod’u Sistem Tercihleri’nden etkinleştirebiliyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri de Koyu Mod’u kendi uygulamalarına entegre edebiliyor.



BELGE GRUPLARI: DÜZENLİ BİR MASAÜSTÜ



Belge Grupları, dosyaları otomatik olarak görseller, sunumlar, PDF’ler ve metin belgeleri gibi dosya türlerine göre düzenli gruplar altında toplayarak karışık masaüstlerini hızla temizliyor. Kullanıcılar Belge Grupları’nı özelleştirerek tarih ve etiketler gibi diğer dosya özelliklerine göre sıralayabiliyorlar. Toplanan dosyalara, Belge Grubu’na tıklayıp genişlettikten sonra istenilen dosyayı açarak kolayca erişilebiliyor.



macOS Mojave’deki masaüstü arka planı, ilk kez günün saatiyle ve kullanıcının dünya üzerinde bulunduğu yerle uyumlu bir dizi görüntü sunuyor. Mojave Çölü’nün dalgalı kum tepeciklerini yansıtan masaüstü; gün doğumundan sabaha, öğlene, gün batımına ve akşama kadar günün saatlerine göre farklı ışık geçişleriyle Mac kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor.



FİNDER: HER ZAMANKİNDEN FAZLASINI YAPIN

macOS Mojave’deki Finder, kullanıcıların dosyalar arasında görsel olarak gezinmesini sağlayan yepyeni bir Galeri Görüntüsü özelliğine sahip. Önizleme Paneli ise dosyaların tüm üst verilerini göstererek medya varlıklarını yönetmeyi kolaylaştırıyor. Şimdi Finder’daki Önizleme Paneli’nde görünen Hızlı Eylemler, kullanıcıların PDF oluşturup bunları parolayla korumalarına, hatta özel Automator İşlemleri’ni çalıştırmalarına imkan veriyor. Bir dosyayı seçip klavyedeki boşluk çubuğuna basarak erişilen Göz At işlevi, şimdi kullanıcılara görselleri döndürüp kırpma, PDF’leri işaretleme, video ve ses kliplerini kısaltma olanağı sunuyor.



Ekran Resimleri işlevi, ekran resmi seçeneklerine hızlı erişim olanağı sunan kullanımı kolay ekran kontrolleri ve yeni video kayıt özellikleri sunuyor. Ekran Resmi işlevini çalıştırarak veya shift-command-5 tuşlarına basarak erişilebilen bu özellik, Mac ekranının fotoğrafını ve videosunu çekmek için zamanlayıcı belirleme ve hatta ekran resimlerinin kaydedileceği yeri seçme gibi seçenekleri de içeren bir dizi kontrol sağlıyor.

DEVAMLILIK KAMERASI: MAC İLE İPHONE ARASINDA ENTEGRASYON



Devamlılık Kamerası ile kullanıcılar yakınlarındaki bir nesneyi veya belgeyi iPhone’larıyla çekip veya tarayıp Mac bilgisayarlarında görünmesini sağlayabiliyor. iOS aygıtlarını kullanarak tarama veya çekim yapmak için, kullanıcıların Pages, Keynote, Numbers, Notlar, Mail ve desteklenen diğer uygulamalarda“Şuradan İçe Aktar” seçeneğini tercih etmeleri yeterli.



YENİ UYGULAMALAR: NEWS, BORSA, SESLİ NOTLAR VE EV



Mac’e ilk kez gelen News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi yakından tanıdığımız iOS uygulamalarıyla kullanıcılar masaüstlerinde eskisinden daha da fazlasını yapabilecek. News uygulaması, editörler tarafından derlenen ve her kullanıcı için kişiselleştirilen güvenilir haber ve bilgileri tek bir noktadan sunuyor. Borsa uygulaması, özel olarak derlenen piyasa haberlerinin yanı sıra hisse senetleri ve interaktif grafiklerle dolu kişisel bir takip listesi sunarak piyasayı kolayca izlemenizi sağlıyor. Ev uygulaması ile kullanıcılar HomeKit uyumlu aksesuarlarını kontrol ederek ışıkları açmaktan termostatı ayarlamaya veya bebek telsizini izlemeye kadar birçok şeyi yapabiliyor. Ve Sesli Notlar; kişisel notları, dersleri, toplantıları, görüşmeleri veya şarkı fikirlerini Mac’in yerleşik mikrofonuyla kaydedip ardından tümüne iCloud üzerinden iPhone, iPad veya Mac ile erişmeyi kolaylaştırıyor.



YENİ MAC APP STORE: DAHA FAZLA HARİKA MAC UYGULAMASINI KEŞFEDİN



Tamamen yeniden tasarlanan Mac App Store, şimdi Mac uygulamalarını bulmayı eskisinden de kolay hale getiren zengin editoryal içeriklere sahip. Yeni Keşfet sekmesinde Mac için yeni ve en popüler uygulamalar ön plana çıkarılırken Yarat, Çalış, Oyna ve Geliştir sekmeleri kullanıcıların belirli bir projeye veya amaca uygun uygulamalara ulaşmalarına yardımcı oluyor. Hikayeler, koleksiyonlar ve videolar, bu güçlü uygulamalar ve bunları kullanan yaratıcı insanlar hakkındaki ayrıntılı bilgi ve analizlerle mükemmel uygulamayı bulmanıza yardımcı oluyor. Mac App Store’da ayrıca, Omni Focus 3 gibi üretkenlik araçlarının yanı sıra Alto’s Adventure ve The Gardens Between gibi oyunların da aralarında olduğu birçok harika uygulama bulunuyor.



SAFARİ: İNTERNETTE DAHA GÜVENLİ GEZİNİN



Safari’deki gelişmiş Akıllı Takip Koruması özelliği, sosyal medyadaki “Beğen” veya “Paylaş” düğmelerinin ve yorum araçlarının kullanıcıları izinsiz takip etmesini önlemeye yardımcı oluyor. Safari ayrıca, veri şirketlerinin takip için kullanabileceği benzersiz bir “parmak izi” oluşturmasını önlemek amacıyla, kullanıcılar internette gezinirken sadeleştirilmiş sistem bilgileri sunuyor. Safari, kullanıcıların parolalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için şimdi, yeni online hesaplar oluşturulduğunda otomatik olarak güçlü parolalar belirliyor, bu parolaları otomatik olarak doldurup saklıyor ve kullanıcıların değiştirmesi için tekrar kullanılan parolaları işaretliyor.