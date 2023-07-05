Apple, macOS'larda oyun performansını iyileştiriyor

Apple, WWDC 2023 konferansında Mac oyunları için devrim niteliğinde bir yenilik yapacağını duyurdu.



Şirketin Game Porting Toolkit'in son güncellemesi, oyunların Mac'te çalışma şeklinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.



Bu güncelleme, Windows oyunlarını macOS'a taşımak için geliştiricilere olanak tanıyor.



Yeni araç seti, oyunların Mac üzerinde nasıl çalıştığını test etmelerini ve performansı artırmak için neler yapmaları gerektiğini öğrenmelerini sağlıyor.

OYUNLARDA KARE HIZI ARTIRILDI



Yapılan testler, güncellemenin oyunların kare hızını artırdığını ve daha iyi uyumluluk sağladığını gösteriyor. Mac oyuncuları ve oyun geliştiricileri için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.



Bu güncellemeyle birlikte, Mac oyuncularının DirectX 12 oyunlarını da oynayabileceği belirtiliyor. Ancak araç setinin deneyimsiz kullanıcılar için kullanımının kolay olmadığı ve bazı Terminal komutlarının gerektiği vurgulanıyor. Bu yenilikler, Mac oyuncuları için gelecekte parlak bir potansiyel sunuyor.



DEATH STRANDING MAC VERSİYONU DUYURULMUŞTU



Apple, WWDC 2023'te Death Stranding oyununun geliştiricisi Hideo Kojima, oyunun "Director's Cut" versiyonunun Mac desteğinin 2023'ün sonlarına doğru geleceğini duyurmuştu.

