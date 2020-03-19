Apple mağazalarını süresiz olarak kapattı

Dünya genelinde yüzün üzerinde ülkede görülen ve 9 bine yakın kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) ekonomide de ciddi etkiler yaratıyor.



TechCrunch'ta yer alan habere göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, mağazalarını süresiz kapattığını açıkladı.



Salgının Çin'de kontrol alınmasının ardından ülkedeki 42 mağazasını açma kararı alan Apple daha önce Çin dışındaki mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı kalacağını duyurmuştu.



Son açıklama ile Apple söz konusu mağazalarının yeniden açılma tarihi henüz belli olamayan ileri bir tarihe ertelenmiş oldu.



TEKNOLOJİ DEVLERİNİN KAYBI 1 TRİLYON DOLARI AŞTI



Corona virüs salgını sonrası düşüş trendine giren borsalardan nasibini teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de aldı. 'MAGA' olarak anılan Microsoft, Apple, Amazon ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'in değer kaybı 1 trilyon doları geçti.



Online alışveriş platformu Amazon son dönemde yüzde 20.8, Apple yüzde 25.4, Microsoft yüzde 26.9 değer kaybetti. bu süreçte en ağır kaybı ise yüzde 29.3 ile Alphabet yaşadı.



Microsoft'un değer kaybı 405.2 milyar dolar, Apple'ın değer kaybı 371.8 milyar dolar, Alphabet'in değer kaybı 311.1 milyar dolar, Amazon'un değer kaybı ise 239.4 milyar dolar olarak hesaplandı.



Bu 4 şirketten sadece Apple ve Microsft 1 trilyon dolar bandının üzerindeki yerini koruyabildi.

