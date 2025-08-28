Apple merakla beklenen lansmanda sürpriz bir ürün daha tanıtacak

Apple’ın geleneksel sonbahar lansmanına haftalar kala, etkinlikte tanıtılacak ürünlerin listesi giderek genişliyor. Önceleri yalnızca iPhone 17 ailesine odaklanacağı düşünülen etkinlik, artık yeni AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3 ve şimdi de AirTag 2 ile ürün çeşitliliğini artırdı.



Popüler takip cihazının ilk kez piyasaya çıkmasının üzerinden dört yıl geçti. Yeni modelin tasarım açısından büyük değişiklikler getirmesi beklenmiyor; bu sayede kullanıcılar mevcut aksesuarlarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak cihazın içinde önemli yenilikler var.

AIRTAG 2'YE YENİ ENTEGRASYON

En dikkat çekici gelişme, iPhone 15’te kullanılan daha modern ultra geniş bant (UWB) çipinin AirTag 2’ye entegre edilecek olması. Bu sayede cihazın menzili ve hassas konum belirleme yetenekleri artacak, kaybolan eşyaları bulmak daha da kolaylaşacak.



Apple ayrıca gizlilik ve güvenlik konusuna da odaklanıyor. Yeni modelde hoparlörün çıkarılması zorlaştırılacak. Böylece AirTag’in kötüye kullanım riski azaltılacak.