Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, 'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.

Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

Yeni yapay zeka hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mars'ta yaşam rüyasının bedeli: Kalıcı hasar bırakabilir

Mars'ta yaşam rüyasının bedeli: Kalıcı hasar bırakabilir

Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

MacOS sıfırlama rehberi (macOS'a nasıl format atılır,sıfırlanır?)

MacOS sıfırlama rehberi (macOS'a nasıl format atılır,sıfırlanır?)

Apple, yapay zeka için yalnızca ChatGPT ile yetinmeyebilir

Apple, yapay zeka için yalnızca ChatGPT ile yetinmeyebilir

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...