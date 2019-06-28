Apple Music bünyesinde yaza özel hazırlanan oda içerisinde yer alan konuk odasında, dünyaca ünlü sanatçıların hazırladığı müzik listelerini bulabilirsiniz. Chris Hemsworth'un Yaz Keyfi, Shawn Mendes’in Yaz Miksi, Kygo’nun Günbatımı Notaları, Khalid’in Yaz Tatili, Kendall Jenner’ın ZAZA Yazı ve daha pek çok ünlü listesi Yaza Özel müzik odasında dinleyicilerle buluşuyor.

YAZA ÖZEL MÜZİK LİSTELERİ



“Yaz Notaları" bölümünde ayrıca yaz aylarında dinlemek isteyeceğiniz parçalardan oluşan şarkı listeleri, Yaz Esintili Parçalar, Akustik Yaz, Yaz Hitleri: Türkçe Pop, En iyileri: Yaz Şarkıları, Yaz Havası, Güneşi Hisset, Havuz Başı Keyfi gibi Apple Music küratörleri tarafından hazırlanmış, modunuza göre dinlemek isteyeceğiniz şarkılarla yazın keyfini daha fazla çıkartabilirsiniz.

YAZ EZGİSİYLE RADYOLAR

Yaza Özel Odasında Apple Music’e özel keyifli Radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe Pop, Chill Out, Tropikal Müzik, Samba, Hawaii Müziği gibi farklı zevklere göre oluşturulan Radyo istasyonları sayesinde dinlediğiniz her yerden tatile çıkmış hissini alabilirsiniz.