Apple Müzik'ten yeni özellik: Çıkan tüm şarkılardan haberdar olunacak

Apple Müzik, Spotify'ın kişiselleştirilmiş listeleriyle rekabet edebilmek için uygulamaya 'Discovery Station' adlı yeni bir algoritmik radyo istasyonu ekledi.



Apple'ın İsveç merkezli rakip servisi yıllardır kendine özgü "Keşfet" çalma listelerini sunuyor. Buna yanıt olarak Apple Music, insanların yeni müzikler bulması için yeni bir istasyon sunmaya başladı.

HENÜZ DİNLEMEDİĞİNİZ YENİ ŞARKILAR YER ALACAK



Discovery Station yalnızca henüz duymadığınız yeni şarkıları çalar. Çalma listelerinizde olmayan, sizin tarafınızdan beğenilmeyen veya kitaplığınızda bulunmayan tüm şarkıları barındırır.

Apple Music'te zaten bir 'Yeni Müzik Karması' var, ancak bu haftalık olarak güncelleniyor ve yalnızca 25 parçayla sınırlı.



Apple ayrıca "(kullanıcı adı) istasyonu' adında kişiselleştirilmiş bir liste sunuyor ve bu listede favorileriniz ile benzer birkaç parçanın karışımı çalınıyor.



Şirket yeni algoritmik keşif çalma listesi hakkında resmi bir duyuru yapmadı, ancak Apple Music'teki insanlar için web'de ve uygulamalarda görünmeye başladı.