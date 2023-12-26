Apple'a patent darbesi: Akıllı saatler yasaklanıyor

Teknoloji devi Apple'ın patent ihlali nedeniyle başı derde girdi. ABD Başkanı Joe Biden da Apple Watch'ların yasaklanmasına ilişkin kararı veto etmedi.



Böylece ihlale konu olan akıllı saat modellerinin satışı ve ithalatı yasaklanacak. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararı 26 Aralık'ta yürürlüğe girecek.



Şirket, yeni satışa çıkardığı Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatleri nedeniyle dava edilmişti. Sağlık teknolojisi şirketi Masimo, nabız teknolojisi nedeniyle Apple'ın patent yasalarını ihlal ettiğini savunmuştu. Şirket, ABD pazarında bu özelliğe sahip ürünlerin satışını durdurmuştu.



Diğer taraftan Apple'ın yasak kararını temyize taşıma hakkı olduğu belirtildi. Yasak kararı Apple Watch SE ve daha önce satılan ürünleri etkilemiyor.



Masimo, Apple'ı çalışanlarını işe almak, nabız teknolojisini çalmak ve Apple Watch'a eklemekle suçlamıştı. Counterpoint Research'e göre Apple, küresel akıllı saat pazarının yaklaşık dörtte birini elinde bulunduruyor.





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