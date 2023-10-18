Apple Pencil görücüye çıktı: Fiyatı ve satış tarihi belli oldu

Apple, USB-C girişli yeni kalemini duyurdu. 79 dolardan satılacağı belirtilen Apple Pencil, Kasım ayında satışa çıkacak. Öte yandan teknoloji devi bu hafta yeni iPad modellerini tanıtabilir.

Apple Pencil görücüye çıktı: Fiyatı ve satış tarihi belli oldu

, USB-C'li yeni kalemini tanıttı.

Şirket, yeni kalemin not alma, eskiz yapma, açıklama ekleme, günlük tutma ve daha fazlası için ideal olduğunu ve önceki modelle aynı mat yüzeye ve düz tasarıma sahip olduğunu söyledi.

SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Yeni kalem, Kasım ayının başlarında satışa sunulacak ve USB-C bağlantı noktasına sahip tüm iPad'lerle çalışacağı kaydedildi.

Apple, yeni kalemin "aynı gelişmiş piksel mükemmelliğine, düşük gecikme süresine ve eğim hassasiyetine" sahip olduğunu belirtti.

Daha önce de belirtildiği gibi, yeni Pencil'ın fiyatı 79 dolar ve Kasım ayının başında piyasaya çıkacak. iPad ( 10. nesil), iPad Air (4. ve 5. nesil), iPad Pro 11 inç (1., 2., 3. ve 4. nesil), iPad Pro 12,9 inç ( 3., 4., 5. ve 6. nesil) ve iPad mini (6. nesil). cihazlarında desteklenecek.

BU HAFTA YENİ TABLETLER TANITILABİLİR

Apple'ın yeni iPad mini, iPad Air ve 11. nesil iPad ile birlikte yeni tablet modellerini bu hafta tanıtabileceği kaydedildi.

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