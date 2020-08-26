Apple, sanal gerçeklik şirketi Spaces'i satın aldı

Geçtiğimiz aylarda pek çok satın alma haberi ile karşımıza çıkan Apple, sanal gerçeklikle ilgili çalışmalar yürüten bir şirketi bünyesine kattı.



İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Spaces'i satın aldı.



Henüz iki taraftan da konu ile ilgili açıklama bulunmadığı için satışın maddi boyutu netlik kazanmış değil.



Spaces'i bünyesine katan Apple'ın bu platformu AR/VR odaklı akıllı gözlük projesine entegre etmesi bekleniyor.



2016 yılında eski Dreamworks çalışanları tarafından kurulan Spaces, kullanıcılarına animasyonlu avatarlar ile sanal gerçeklik tabanlı bir video konferans ortamı sunuyor.

CB Insights tarafından paylaşılan bir rapora göre Apple, 2010-2019 yılları arasında rakiplerinden daha fazla yapay zeka girişimini satın aldı.

Paylaşılan raporda, yapay zeka teknolojilerini oldukça önemseyen Apple, 2010-2019 yılları arasında toplamda 20 yapay zeka girişimini bünyesine kattı.