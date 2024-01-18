Apple, satış yasağını güncelleme ile deliyor

Teknoloji devi Apple, yasak getirilen akıllı saat modellerini yeniden satışa sunacak. Şirket, patent ihlaline konu olan uygulamanın devre dışı bırakıldığını duyurdu.

Apple, satış yasağını güncelleme ile deliyor

Amerikan devlerinden , kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği kaldırılan Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un 'de satışına devam edileceğini duyurdu.

Apple'dan "9to5Mac" internet sitesine yapılan açıklamaya göre, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin ABD'deki satışları, kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği olmadan sürecek.

AB aralarında Apple ve Meta'nın da bulunduğu 17 firmaya talep gönderdi

AB aralarında Apple ve Meta'nın da bulunduğu 17 firmaya talep gönderdi

Haberi Görüntüle

ABD'de patent ihlali gerekçesiyle getirilen yasak kapsamında oksijen seviyesini ölçme özelliği kaldırılan saatler, ülkede bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren Apple mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulacak.

Apple, yeniden tasarlanan saatleri satın alan kullanıcıların, kandaki oksijen seviyesini ölçen uygulamanın sembolünü ekranda göreceklerini fakat tıkladıklarında bu özelliğin kullanılamadığına dair uyarı alacaklarını bildirdi.

Daha önce kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği olan Apple Watch Series 9 veya Ultra 2 modellerini alanlar ise bu durumdan etkilenmeyecek.

ABD'de, Apple akıllı saatlerine yönelik satış yasağı devam edecek

ABD'de, Apple akıllı saatlerine yönelik satış yasağı devam edecek

Haberi Görüntüle

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...