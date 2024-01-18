Apple, satış yasağını güncelleme ile deliyor

ABD'de patent ihlali gerekçesiyle getirilen yasak kapsamında oksijen seviyesini ölçme özelliği kaldırılan saatler, ülkede bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren Apple mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulacak.



Apple, yeniden tasarlanan saatleri satın alan kullanıcıların, kandaki oksijen seviyesini ölçen uygulamanın sembolünü ekranda göreceklerini fakat tıkladıklarında bu özelliğin kullanılamadığına dair uyarı alacaklarını bildirdi.



Daha önce kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği olan Apple Watch Series 9 veya Ultra 2 modellerini alanlar ise bu durumdan etkilenmeyecek.

ABD'de, Apple akıllı saatlerine yönelik satış yasağı devam edecek Haberi Görüntüle