Apple sorunu kabul etti: Çocukların ekran süresi sınırlamasında hata

Apple, çocuklarının Ekran Süresi sınırlamalarını düzenlemek isteyen ebeveynler için geliştirdiği Aile Paylaşım sisteminde bazı kullanıcıların sorun yaşadığı kaydedildi.



The Wall Street Journal'ın haberine göre, Apple iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarında çocuklar için Ekran Süresi kısıtlamalarını etkileyebilecek bir hatayı düzeltme sözü verdi.

DOWNTIME ÖZELLİĞİ KULLANILAMIYOR



Bu hatayla beraber, ebeveynlerin çocukların cihazlarını kullanamayacakları saatleri uzaktan ayarlamalarına olanak tanıyan "Downtime" adlı bir işlevin etkilendiği belirtiliyor.



Apple bu hatayla ilgili "Bazı kullanıcıların Ekran Süresi ayarlarının beklenmedik bir şekilde sıfırlandığı bir sorun yaşadığının farkındayız. Bu raporları çok ciddiye alıyoruz ve durumu iyileştirmek için güncellemeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Özelliği kontrol eden ebeveynler, planlanan zamanların ya eski ayarlara geri döndüğünü ya da tamamen kaldırıldığını ve çocukların cihazlarını istedikleri gibi kullanmalarına izin verdiğini gördü.



Bir kullanıcının, çocuklarının tahmin etmediğinden emin olmak için şifresini değiştirdiği ancak özelliği "haftada iki veya üç kez" sıfırlaması gerektiği belirtildi.

2300 KİŞİ AYNI SORUNU YAŞIYOR



Konuyla ilgili bir Apple tartışma sayfasında yaklaşık 2.300 kişinin aynı hatayı yaşadığı görüldü.



Apple'ın bu sorunu daha önce de bildiği, fakat Mayıs ayında iOS 16.5'in yayınlanmasıyla birlikte sorunun giderildiğini belirtmişti.

SORUN, IOS 17 BETA SÜRÜMÜNDE DE BULUNUYOR



Ama bu sorununun sonraki sürümlerde ve hatta iOS 17 beta sürümünde de bulunduğu aktarıldı.



Ekran süresi 2018'de Apple'ın geliştirici konferansında tanıtılmış ve ebeveynlerin çocuklarının Etkinlik Raporunu uzaktan kontrol etmelerine ve uygulama kullanım sürelerini yönetmelerine olanak tanıyordu.



Ayrıca, çocukların uzatamayacağı uygulama başına özel bir süre belirleyebilir veya belirli bir saat aralığı için seçilen yazılım ve telefon görüşmeleri dışında her şeyi engellemek için bir Kapalı Kalma Süresi oluşturabilirler.



Apple, düzeltmenin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı.