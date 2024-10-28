Apple, tacını Nvidia'dan geri aldı

ABD'li teknoloji devi apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple, tacını çip üreticisi Nvidia'dan geri aldı.

Apple, tacını Nvidia'dan geri aldı
Endonezya'dan Apple'a darbe: iPhone 16 yasaklandı

Endonezya'dan Apple'a darbe: iPhone 16 yasaklandı

Haberi Görüntüle

’ın hisseleri yüzde 0,4 artarak, şirketin değerini 3,52 trilyon dolara taşıdı. Bu dönemde Nvidia'nın değeri ise 3,47 trilyon dolara geriledi.

Böylece Apple, yapay zeka çiplerine artan talep ile hisse değeri rekor yükseliş kayden Nvidia'ya kaptırdığı tacını geri aldı.

Son aylarda Nvidia ve Apple rekabeti başa baş götürürken, Microsoft'un piyasa değeri 3,18 trilyon dolara yükseldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İsrail saldırısı NTV kamerasında: İran'a üç dalgada misilleme

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...