Apple, tacını Nvidia'dan geri aldı

Apple’ın hisseleri yüzde 0,4 artarak, şirketin değerini 3,52 trilyon dolara taşıdı. Bu dönemde Nvidia'nın değeri ise 3,47 trilyon dolara geriledi.



Böylece Apple, yapay zeka çiplerine artan talep ile hisse değeri rekor yükseliş kayden Nvidia'ya kaptırdığı tacını geri aldı.



Son aylarda Nvidia ve Apple rekabeti başa baş götürürken, Microsoft'un piyasa değeri 3,18 trilyon dolara yükseldi.