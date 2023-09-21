Apple telefon değil oyun konsolu yapmış: iPhone 15 Pro'nun oyun testi yapıldı

Çinli YouTuber Vincent Zhong, harici bir monitör kullanarak iPhone 15 Pro'da Resident Evil Village oynadı. Bu anları YouTube hesabından paylaşan içerik üreticisi sosyal medyayı salladı. Öte yandan Apple'ın iPhone 15 Pro'su Resident Evil Village oyununu çalıştırırken konsollardan bir farkı olmadığını ortaya koydu.

Apple telefon değil oyun konsolu yapmış: iPhone 15 Pro'nun oyun testi yapıldı

'ın yeni cihazı iPhone 15 Pro geçtiğimiz hafta Steve Jobs Theater'da düzenlenen Wonderlust etkinliğiyle tanıtılmıştı.

Lansmanda iPhone 15 Pro serisinin bazı konsol oyunlarını oynatabileceği iddia edilmişti.

Çinli bir YouTuber olan Vincent Zhong, platform üzerinden yaptığı paylaşımda bu iddiaları doğruladı.

iPhone 15 Pro cihazını USB-C bağlantısıyla bir monitöre yansıtan Zhong, PlayStation 5 kontrol cihazını da telefonuna bağlayarak Resident Evil Village oyununu oynadı.

Apple telefon değil oyun konsolu yapmış: iPhone 15 Pro'nun oyun testi yapıldı - 1

iPhone 15 Pro cihazının oyunu herhangi bir kasma veya donma olmadan oynattığı görüldü.

ISINMA SORUNLARI YAŞANABİLİR

Sosyal medyadaki kullanıcılar bu özelliği şaşkınlıkla karşılarken bazı kullanıcılar ciddi ısınma sorunları yaşanacağını düşünüyor. 

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