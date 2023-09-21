Apple telefon değil oyun konsolu yapmış: iPhone 15 Pro'nun oyun testi yapıldı

iPhone 15 Pro cihazının oyunu herhangi bir kasma veya donma olmadan oynattığı görüldü.



ISINMA SORUNLARI YAŞANABİLİR



Sosyal medyadaki kullanıcılar bu özelliği şaşkınlıkla karşılarken bazı kullanıcılar ciddi ısınma sorunları yaşanacağını düşünüyor.



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