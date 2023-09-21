Apple telefon değil oyun konsolu yapmış: iPhone 15 Pro'nun oyun testi yapıldı

Apple'ın yeni cihazı iPhone 15 Pro geçtiğimiz hafta Steve Jobs Theater'da düzenlenen Wonderlust etkinliğiyle tanıtılmıştı.
Lansmanda iPhone 15 Pro serisinin bazı konsol oyunlarını oynatabileceği iddia edilmişti.
Çinli bir YouTuber olan Vincent Zhong, platform üzerinden yaptığı paylaşımda bu iddiaları doğruladı.
iPhone 15 Pro cihazını USB-C bağlantısıyla bir monitöre yansıtan Zhong, PlayStation 5 kontrol cihazını da telefonuna bağlayarak Resident Evil Village oyununu oynadı.
iPhone 15 Pro cihazının oyunu herhangi bir kasma veya donma olmadan oynattığı görüldü.
ISINMA SORUNLARI YAŞANABİLİR
Sosyal medyadaki kullanıcılar bu özelliği şaşkınlıkla karşılarken bazı kullanıcılar ciddi ısınma sorunları yaşanacağını düşünüyor.
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