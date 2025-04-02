Apple ürünlerine zam: İşte yeni iPhone fiyatları

Apple, Türkiye'deki iPhone ve birçok ürününün fiyatına zam yaptı.



Fiyat artışları ile birlikte en ucuz iPhone modelinin fiyatı 49 bin 999 lira, en pahalı modelin fiyatı ise 109 bin 999 liraya yükseldi.



Apple ürünlerindeki fiyat artış oranı yüzde ile yüzde 10 arasında değişiklik gösterdi.



İŞTE GÜNCEL İPHONE FİYATLARI



iPhone 16 - 69 bin 999 lira



iPhone 16 Plus - 79 bin 999 lira



iPhone 16 Pro - 89 bin 999 lira



İphone 16e - 49 bin 999 lira



Apple Watch Series 10 - 19 bin 999 lira



Watch Ultra 2 - 55 bin 999 lira

