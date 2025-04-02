Apple ürünlerine zam: İşte yeni iPhone fiyatları
Apple, Türkiye'deki iPhone ve diğer ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Fiyat artışı ile birlikte en ucuz iPhone fiyatı 49 bin 999 lira oldu.
Apple, Türkiye'deki iPhone ve birçok ürününün fiyatına zam yaptı.
Fiyat artışları ile birlikte en ucuz iPhone modelinin fiyatı 49 bin 999 lira, en pahalı modelin fiyatı ise 109 bin 999 liraya yükseldi.
Apple ürünlerindeki fiyat artış oranı yüzde ile yüzde 10 arasında değişiklik gösterdi.
İŞTE GÜNCEL İPHONE FİYATLARI
iPhone 16 - 69 bin 999 lira
iPhone 16 Plus - 79 bin 999 lira
iPhone 16 Pro - 89 bin 999 lira
İphone 16e - 49 bin 999 lira
Apple Watch Series 10 - 19 bin 999 lira
Watch Ultra 2 - 55 bin 999 lira
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