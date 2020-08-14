"Apple üyelik hizmetlerini tek çatı altında toplayacak"

Son dönemde mizik ve dizi film alanlarında pek çok ücretli platform doğdu.

Bu alanda hizmet veren Apple'ın da ücretli müzik ve dizi & film platformları bulunuyor.



Ancak gelen haberlere bakılırsa Apple bu hizmetlerini tek çatı altında toplamaya hazırlanıyor.



Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple kendi üyelik hizmetlerini bir araya getiren Apple One isimli bir hizmetini kullanıma sunacak.



Aynı habere göre, Apple One çatısı altında Apple TV+, Apple Music, Apple News+ ve Apple Arcade yer alacak.



ABD merkezli teknoloji şirketinin Apple One'ı yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansmanda görücüye çıkarması bekleniyor.



Apple'dan Bloomberg'de yer alan haberle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.