Apple ve Google, İsrail'de haritaları devre dışı bıraktı

Apple ile Google İsrail ve Gazze'de canlı trafik haritalarını devre dışı bıraktı.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yapılması beklenen kara harekatı öncesinde devre dışı bırakılmasını talep ettiği bildirildi.



Bloomberg'in haberine göre, Google, Haritalar ve Waze'de İsrail ve Gazze için canlı trafik güncellemelerini devre dışı bıraktı.

Google'ın bir sözcüsü, "Daha önce çatışma durumlarında yaptığımız gibi ve bölgedeki gelişen duruma yanıt olarak, yerel toplulukların güvenliğini göz önünde bulundurarak canlı trafik koşullarını ve yoğunluk bilgilerini görme özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktık" dedi.

İsrailli blog GeekTime, Apple'ın da Haritalar uygulamasında aynı özelliği kapattığını bildirdi.

GERÇEK ZAMANLI TRAFİK VERİLERİ GÖRÜLMEYECEK



Google, yaptığı açıklamada, insanların mevcut trafik koşullarını dikkate alan rota ve tahmini varış süresi bilgilerini almak için Maps ve Waze'i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

Sadece geçmişte olduğu gibi uygulamalarda gerçek zamanlı trafik verilerini göremeyecekler. Apple'ın Haritalar'ın navigasyon özelliklerinden bazılarını da koruyup korumadığı belli değil.

KARA HAREKATINDAN ÖNCE GELDİ



Her iki şirket tarafından yapılan bu hamle, İsrail ordusunun Gazze'yi ele geçirmek için on binlerce asker konuşlandırmayı planladığı bildirilen kara harekatının hemen öncesinde geldi.

ASKERLERİN HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR

Bloomberg, Google'ın İsrail ordusunun talebine uymak için canlı trafiği devre dışı bıraktığını, çünkü bu özelliğin askerlerinin hareketlerini ortaya çıkarabileceğini ve ABD ve AB'nin terör örgütü olarak tanıdığı Hamas'ı uyarabileceğini söyledi.

UKRAYNA'DAKİ VERİLER DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTI



Bu gelişmeden önce, Google'ın savaş durumlarında canlı trafik koşullarını görme özelliğini devre dışı bırakmasının en son örneklerinden biri 2022 yılında yaşanmıştı.

Şirket, Rusya'nın ülkeyi işgal etmesinin ardından Haritalar'ın Ukrayna'daki canlı trafik verilerini devre dışı bırakmıştı. Şirket o dönemde bu değişikliği yerel halkın güvenliğini korumak için yaptığını ve bu kararı Ukraynalı yetkililere danıştıktan sonra aldığını açıklamıştı.